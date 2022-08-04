بالصورة: تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

نكس العلم اللبناني في قصر بعبدا، حداداً على ضحايا انفجار مرفأ بيروت في يوم الحداد، لمناسبة مرور عامين على الفاجعة.

ويحيي اللبنانيون الذكرى اليوم ٤/٨/٢٠٢٢ بحزن وغضب ذكرى تفجير مرفأ بيروت وبمسيرات تصل إلى المرفأ بعد انطلاقها من ثلاثة مواقع، لحث المسؤولين على محاسبة الملاحقين قضائياً ومؤازرة الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار ومواساة أهالي الضحايا.

ويقف أهالي الضحايا عاجزين أمام الخلافات السياسية التي حالت دون محاكمة المشتبه بمسؤوليتهم عن الانفجار، في حين تبدو أيدي القضاء مكبّلة في ظل 35 طلب كف يد منعت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من متابعة تحقيقاته، وفشلت محاولات إحضار لجنة تقصي حقائق دولية لتولي التحقيقات في ملف المرفأ.

ويهدف الحراك الشعبي للتذكير بأن السلطة قصّرت بالقيام بواجباتها، ولم تحاسب المسؤولين، ويتهم الناشطون الدولة بمحاولة طمس معالم الكارثة من الذاكرة، على ضوء مخطط هدم مبنى الإهراءات، الشاهد الأبرز على الانفجار، وهو مقترح جرى التراجع عنه، ثم تركت الإهراءات عرضة للتصدع والسقوط من غير القيام بخطوات لحمايتها.