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بالصورة: توقيف “الخال” بالجرم المشهود!

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “بعد توافر معلومات عن شبكة لترويج المخدّرات تنشط ضمن محافظة جبل لبنان، ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد، ومن خلال مكمن محكم نصبته قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة الجناح، تمكّنت بتاريخ 16-10-2020، من توقيف أحد أخطر المروجين ضمن هذه شبكة، فهو مسلّح بشكلٍ دائم، ويقوم بتبديل سيارته بصورة مستمرة، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1986، لبناني).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على /7/ مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين، مسدس حربي، وهاتفّين خلويَين.

توقيف "الخال"

توقيف “الخال”

بنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هوية الرأس المدبّر للشبكة، ويدعى: ر. ب. (مواليد عام 1963، لبناني) ملقّب بـ”الخال”، الذي تم توقيفه بتاريخ 25-10-2020، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتوزيع المخدرات -على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”- على المروّجين في محلة فرن الشباك، وبرفقته زوجته: ز. ن. (مواليد 1968، لبنانية).

بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط /113/ ظرفاً من مادّة الكوكايين وباز الكوكايين، وحشيشة الكيف، /3/ أجهزة خلوية، ومبلغ مالي. وبتفتيش منزلهما في محلة الوروار – الحدت، عُثر على /124/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين، و/4/ أجهزة خلوية.

أودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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