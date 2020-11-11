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بالصورة – توقيف شخصين في محلة الشواغير – الهرمل

منذ 10 دقائق
توقيف

توقيف

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الشواغير – الهرمل، المواطن (ض.ن) والمدعوة (ز.س) من التابعية السورية، لقيامهما بتهريب سيارات مسروقة إلى الأراضي السورية وتعاطي المخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الشواغير – الهرمل، المواطن (ض.ن) والمدعوة (ز.س) من التابعية السورية، لقيامهما بتهريب سيارات مسروقة إلى الأراضي السورية وتعاطي المخدرات، كما ضبط بحوزتهما هويات مزورة وكمية من الحبوب المخدرة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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