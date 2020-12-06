بالصورة – حادث سير مروع يُفقد طفلة والديها ‏

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسعف في الصليب الأحمر يحتضن طفلة صغيرة فقدت والديها بحادث سي مروع مساء أمس السبت.
ونشرت الصورة صفحة “يازا” عبر حسابها على “تويتر” صورة مؤثرة لمسعف من الصليب الأحمر وهو يحضن الطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير مأساوي ليل امس على اوتوستراد الأسد.
وأدى الحادث إلى وفاة الأب والأم ونجاة الطفلة بعدما حمتها الأم بجسدها.
ووقع الحادث أوتوستراد الأسد باتّجاه الجنوب ما بين سيارة كيا وسيارة تويوتا، بحيث استقرّت سيارة الكيا على التويوتا وأدّت إلى وفاة الأب والأم.
يذكر أن غرفة التحكم المروري نشرت صباح اليوم إحصاءات الوفيات والجرحى في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في الإحصاء: 4 قتلى و16 جريحاً في 11 حادثاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.
مسعف الصليب الأحمر اللبناني يحتضن الطفلة الصغيرة بعد أن فقدت أهلها في حادث سير مساء السبت على اوتوستراد الأسد في بيروت وهم حسن ألماس زنجي وزوجته #Lebanon pic.twitter.com/v2KPTO1PJ6
— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) December 6, 2020