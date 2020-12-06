استمع لاذاعتنا

بالصورة – حادث سير مروع يُفقد طفلة والديها ‏

منذ 4 دقائق
وفاة مواطنة

وفاة مواطنة

A A A
طباعة المقال

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسعف في الصليب ‏الأحمر يحتضن طفلة صغيرة فقدت والديها بحادث سي مروع مساء ‏أمس السبت.‏

ونشرت الصورة صفحة “يازا” عبر حسابها على “تويتر” صورة ‏مؤثرة لمسعف من الصليب الأحمر وهو يحضن الطفلة التي فقدت ‏اهلها بحادث سير مأساوي ليل امس على اوتوستراد الأسد.‏

وأدى الحادث إلى وفاة الأب والأم ونجاة الطفلة بعدما حمتها الأم ‏بجسدها. ‏

ووقع الحادث أوتوستراد الأسد باتّجاه الجنوب ما بين سيارة كيا ‏وسيارة تويوتا، بحيث استقرّت سيارة الكيا على التويوتا وأدّت إلى ‏وفاة الأب والأم.‏

يذكر أن غرفة التحكم المروري نشرت صباح اليوم إحصاءات ‏الوفيات والجرحى في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية. ‏وجاء في الإحصاء: 4 قتلى و16 جريحاً في 11 حادثاً خلال الساعات ‏الـ 24 الماضية.‏

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

طقس خريفي في لبنان
طقس غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة
المطران عودة
المطران عودة: العالم فقد ثقته بلبنان بسبب ‏فـساد السياسيين
كلودين عون روكز
كلودين عون تطالب الـLBCI‏ بالاعتذار: أقرب المقربين حرضوا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا
هل ستصاب بفيروس كورونا إذا أصيب أحد أفراد عائلتك؟ إليك الإجابة
يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم
لا تتجهالوها … أعراض “غير متوقعة” للسرطان لدى الرجال
حسن نصر الله
جمهور المقاومة في لبنان يأكل من القمامة وحسن نصر الله هرب