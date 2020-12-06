بالصورة – حادث سير مروع يُفقد طفلة والديها ‏

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسعف في الصليب ‏الأحمر يحتضن طفلة صغيرة فقدت والديها بحادث سي مروع مساء ‏أمس السبت.‏

ونشرت الصورة صفحة “يازا” عبر حسابها على “تويتر” صورة ‏مؤثرة لمسعف من الصليب الأحمر وهو يحضن الطفلة التي فقدت ‏اهلها بحادث سير مأساوي ليل امس على اوتوستراد الأسد.‏

وأدى الحادث إلى وفاة الأب والأم ونجاة الطفلة بعدما حمتها الأم ‏بجسدها. ‏

ووقع الحادث أوتوستراد الأسد باتّجاه الجنوب ما بين سيارة كيا ‏وسيارة تويوتا، بحيث استقرّت سيارة الكيا على التويوتا وأدّت إلى ‏وفاة الأب والأم.‏

يذكر أن غرفة التحكم المروري نشرت صباح اليوم إحصاءات ‏الوفيات والجرحى في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية. ‏وجاء في الإحصاء: 4 قتلى و16 جريحاً في 11 حادثاً خلال الساعات ‏الـ 24 الماضية.‏