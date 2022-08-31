بالصورة: حريق كبير في جبل بكيفا

اندلع حريق كبير في جبل بكيفا، في منطقة من الصعب الوصول إليها، والأهالي يُناشدون المساعدة من جميع القادرين في المنطقة ومن الجيش والدفاع المدني، لإخماد النيران.

وكان وشبّ حريق ضمن محمية غابة أرز تنورين الطبيعيّة في قضاء البترون، بدأ من عريض منطقة راس بنيا المتاخمة.

وتمّ التواصل مع المخفر والدفاع المدني ومع رئيس البلدية والاتّصالات مستمرّة مع توسّع رقعة الحريق”.

ويرتفع منسوب الخطر هذه الأيام من اندلاع سلسلة من الحرائق، بالتزامن مع موجة الحرّ التي تشهدها البلاد.

ولئن كان هذا الخطر لا يستثني أيّاً من المناطق، إلا أن منطقة الشمال تحسب حسابات أكبر لما قد يحدث، لاعتبارين أساسيين، أولهما أنها تملك مساحات هائلة من الأحراج تعدّ من الأكبر في لبنان وفي الشرق الأوسط، وثانيهما حصتها السنوية من الحرائق التي تجعل من الخوف مبرراً.