بالصورة.. "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه من بلدة القليلة الجنوبية

نعى “حزب الله” عنصرًا جديدًا من عناصره في بيان أصدره اليوم، على وقع تصاعد التوتر والقصف المتبادل الذي تشهده الساحة الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة منذ الصباح.

وفي بيانه، نعى الحزب “يوسف أبو خليل” الملقّب بـ “ذو الفقار” من بلدة القليلة في جنوب لبنان، قائلًا إنّه “ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

وفي آخر التطورات على الجبهة الجنوبيّة، أفيد عن قصف إسرائيلي على محيط بلدة بليدا في القطاع الأوسط، وسط معلومات عن رشقات نارية تستهدف موقعي البياض والمالكية الإسرائيليين، مقابل بلدتي بليدا وعيترون جنوبي لبنان، بحسب الجزيرة.

في وقت دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة “كيبوتس يفتاح” الواقعة قرب الحدود.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة طال موقعًا عسكريًا في “مسكاف عام” في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، حيث تمّ استهداف كاميرات وأجهزة استشعار في الموقع.

هذا وتسببت قذيفة مدفعية كان أطلقها جيش العدو الإسرئيلي باتجاه بلدة حولا على منزل المدعو م. ع.، باحتراقه. كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال منطقة “المرج” عند أطراف البلدة.

فيما حلّق الطيران المعادي في أجواء منطقة البقاع الشمالي والهرمل على علو متوسط. كذلك حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك على علو مرتفع، قبل أن ينكفئ نحو الجنوب الغربي.