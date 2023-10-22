الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه من بلدة القليلة الجنوبية

منذ 6 دقائق
حزب الله

حزب الله

A A A
طباعة المقال

نعى “حزب الله” عنصرًا جديدًا من عناصره في بيان أصدره اليوم، على وقع تصاعد التوتر والقصف المتبادل الذي تشهده الساحة الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة منذ الصباح.

وفي بيانه، نعى الحزب “يوسف أبو خليل” الملقّب بـ “ذو الفقار” من بلدة القليلة في جنوب لبنان، قائلًا إنّه “ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

حزب الله ينعي الشهيد علي يوسف أبو خليل من بلدة القليلة جنوب لبنان - Lebanon News

وفي آخر التطورات على الجبهة الجنوبيّة، أفيد عن قصف إسرائيلي على محيط بلدة بليدا في القطاع الأوسط، وسط معلومات عن رشقات نارية تستهدف موقعي البياض والمالكية الإسرائيليين، مقابل بلدتي بليدا وعيترون جنوبي لبنان، بحسب الجزيرة.

في وقت دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة “كيبوتس يفتاح” الواقعة قرب الحدود.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة طال موقعًا عسكريًا في “مسكاف عام” في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، حيث تمّ استهداف كاميرات وأجهزة استشعار في الموقع.

هذا وتسببت قذيفة مدفعية كان أطلقها جيش العدو الإسرئيلي باتجاه بلدة حولا على منزل المدعو م. ع.، باحتراقه. كما استهدفت قذائف جيش الاحتلال منطقة “المرج” عند أطراف البلدة.

فيما حلّق الطيران المعادي في أجواء منطقة البقاع الشمالي والهرمل على علو متوسط. كذلك حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك على علو مرتفع، قبل أن ينكفئ نحو الجنوب الغربي.

    المزيد من أخبار لبنان

    أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي - أرشيفية
    ميقاتي يبحث مع أبو الغيط تطورات الوضع في لبنان
    مستشفى - تعبيرية
    في ظلّ المخاوف الأمنيّة.. ترقّب لتفاصيل "خطة الطوارىء الطبيّة" غدًا
    محمد خواجة
    خواجة: لم نعد ضمن "قواعد الاشتباك".. والعدو سيتفاجأ

    الأكثر قراءة

    طيران الشرق الأوسط
    طيران "الشرق الأوسط" يُعلن جدول رحلات الثلاثاء
    تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
    طوفان الأقصى
    فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
    نير بركات ونتنياهو
    طوفان الأقصى
    رسالة إسرائيلية من العيار الثقيل لإيران.. "سنمسح ملالي إيران" في هذه الحالة