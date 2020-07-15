بالصورة – خديجة غسان شيحا غادرت منزل والدها في طرابلس ولم تعد

طرابلس
طرابلس

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة خديجة غسان شيحا (مواليد عام 1992، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 14/7/2020، منزل والدها الكائن في طرابلس – شارع المئتين، ولم تعد حتى تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للادلاء بما لديهم من معلومات.

وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة:

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة خديجة غسان شيحا (مواليد عام 1992، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 14/7/2020، منزل والدها الكائن في طرابلس – شارع المئتين، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

ذهبت ولم تعد
ذهبت ولم تعد

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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