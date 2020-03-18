بالصورة: خريطةُ انتشارِ “كورونا” في لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة على حسابها عبر “تويتر”، خريطة انتشار فيروس “كورونا” في المناطق اللبنانية من تاريخ 21 شباط حتى 16 آذار 2020.

وتظهر الخريطة أماكن الإنتشار: بيروت (أكثر من 10 حالات) – بعبدا (أكثر من 10 حالات) – المتن (أكثر من 10 حالات) – كسروان (أكثر من 10 حالات)، بعلبك (حالة واحدة)، زغرتا (حالة واحدة)، المنية الضنية (حالة واحدة)، الكورة (5 حالات).

من ناحية أخرى أبلغت السفارة الصينية في لبنان وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين، ان الحكومة الصينية قررت اهداء لبنان 1000 وحدة (فرد) من PCR لـ nCoV- 2019 و 200 مقياس الحرارة اليدوي، “استنادا للطلب اللبناني، وتعبيرا عن مشاعر الصداقة التي تكنها الصين تجاه لبنان وشعبه ومساعدة لبنان في تحسين قدرته على مكافحة مرض كوفيد- 19، على ان يتم التنسيق بين السفارة والجهة التي تحددها الوزارة عن اجراءات التسليم والتسلم”. واكدت السفارة استعدادها للتواصل مع وزارة الصحة حول هذا الموضوع.