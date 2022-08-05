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بالصورة: رجل مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية

منذ 7 دقائق
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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صـدر عن المديّرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، بيانٌ جاء فيه:

“قُرابة الساعة 17:00 من تاريخ 3-8-2022، عُثِرَ في شارع اللعازارية / الأشرفيّة – بيروت، على شخصٍ مجهول الهويّة، غير متّزن عقليًّا، ويجهل اسمه وشهرته وأي معلومة خاصّة به أو بعائلته”.

وأضاف البيان، “تمّ نقله من قِبّل جمعيّة “كاريتاس” إلى مستشفى القدّيس يوسف – الدّورة، حيث تلقّى العلاج اللّازم”.

ووفق البيان، “لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وطلبت من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، الكائن في شارع بيضون – الأشرفيّة، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 328094-01 أو 328086-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لإعادته إلى عائلته”.

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