بالصورة.. سرقات غريبة في بيروت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من السرقات، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت المرايا الخارجية للسيارات في عدة مناطق من محافظة بيروت.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت تبيّن قيام شخص على متن دراجة آلية بتنفيذ عمليات السرقة.

بتاريخ 24-2-2024 وفي محلة الرملة البيضاء، تمكنت إحدى دوريات هذه المفرزة من توقيف مشتبه فيهما على متن دراجة آلية، وهما:

ح. ر. (مواليد عام 1994، لبناني)

ن. ط. (مواليد عام 2000، لبناني) /زوجته/

بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادة الباز كوكايين مقسمة داخل علب بلاستيكية، /4/ مرايا عائدة لسيارات مختلفة، وقبضة حديدية (بونية)، أدوات صيانة.

كما تبيّن ان الأول مطلوب بعدد من الملاحقات القضائية بجرائم مخدرات سرقة واشتباه بسرقة.

باستماعهما، اعترفا بتعاطي المخدّرات.

بالتوسع بالتحقيق معهما من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف (ح. ر.) بإقدامه على عدة عمليات سرقة طالت مرايا سيارات في مختلف المناطق ضمن محافظة بيروت.

اودعا مع الدراجة والمضبوطات الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.