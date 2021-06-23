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بالصورة - سرقة كابل كهرباء في شحيم وبلدية الدبية تحبط عملية مماثلة

23 - يونيو - 2021
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أحبطت شرطة بلدية الدبية، فجر اليوم، محاولة سرقة كابلات كهرباء في محلة الهليونة، وافشلت الشرطة تنفيذ مأربهم.

وفي بلدة شحيم، افيد عن تعرض، كابل للكهرباء في منطقة الحارة الشمالية القديمة للسرقة، وقد حضرت الى الدبية وشحيم مفتشون من مؤسسة كهرباء لبنان، وتم الكشف عن الموقعين، فيما تم ابلاغ قوى الأمن، التي باشرت التحقيقات.

وترتفع نسبة السرقة يومياً بعدما تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة كبيرة من دون حسيب ولا رقيب. فوفق أرقام “الدولية للمعلومات”، ارتفعت نسبة سرقة السيارات وجرائم السرقة، إلا أن المفارقة جاءت بأرقام جرائم القتل ومعدلات الانتحار.

وفي ما يتعلق بالسرقات عمومًا فقد زادت من 704 إلى 2006 حالة سرقة بين السنة الماضية وهذه السنة خلال فترتي كانون الثاني ونيسان أي ما نسبته 185%، بينما سجل شهر نيسان وحده نسبة ارتفاع 268% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين أفادت أرقام قوى الأمن الداخلي إلى أن السرقات وصلت إلى 2553 حتى شهر أيار.

كابلات كهربائية

كابلات كهربائية

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