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"بالصورة".. سرقة واعتداء بوضح النهار في عبرا ولكن الأهالي كانوا بالمرصاد!

29 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 6:59 مساءً
منطقة عبرا

منطقة عبرا

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تمكن عدد من الشبان من اهالي منطقة عبرا – شرقي صيدا من القاء القبض على لص اقدم على السطو على مكتب لتحويل الأموال والاعتداء على موظفة فيه بضربها آلة حادة على رأسها ما ادى لإصابتها بجروح، والاستيلاء على مبلغ من المال، محاولاً الفرار به.

ولم ينجح اللص الذي نفذ عملية السطو في وضح النهار (بعد ظهر اليوم الجمعة) من الافلات من ايدي بعض ابناء المحلة الذين فوجئوا بالموظفة تخرج من المحل وهي تصرخ وتشير اليه، فلحقوا به وحاصروه في أحد الشوارع الداخلية لعبرا الجديدة ،لحين ابلاغ وحضور القوى الأمنية الى المكان حيث عملت على توقيفه.

 

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