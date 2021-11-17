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بالصورة: سيدات الثورة أمام قصر العدل يطالبن بـ"ثورة القضاة الشرفاء"

17 - نوفمبر - 2021
قصر العدل في بيروت

قصر العدل في بيروت

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نفذت العشرات من سيدات الثورة اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، وأغلقن البوابة الرئيسية لبعض الوقت، وألقت إحدى السيدات بيانا باسم رفاقها ناشدن فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء مجلس القضاء والهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعدم الركون الى طلبات المنظومة السياسية التي قتلت شعبها.

ودعت السيدات مجلس القضاء الأعلى الى رفع راية العدالة وحماية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وأضاف البيان: مسؤوليتكم هي بحجم انفجار مرفأ بيروت، فإما تنصفون الضحايا واهلهم، وأما تعمقوا مأساتهم، ضعوا حدا لنظام الافلات من العقاب والاجرام بحق الشعب اللبناني، واحكموا باسم الشعب وليس باسم المجرمين الهاربين من العدالة.

وختمت سيدات الثورة: اولاد وطنكم قتلوا بدم بارد، والقتلة راهنوا عليكم للافلات من جريمتهم، أما نحن فنراهن عليكم لتكونوا صوت الحق، فإما تكونوا دمى بيد المجرمين، وإما تطلقوا ثورة القضاة الشرفاء.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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