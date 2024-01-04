بالصورة.. صاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

نشرت الـ LBCI على صورة لأحد الصاروخين اللذين لم ينفجرا في عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، الثلاثاء الماضي.

والصاروخ من نوع GBU 39/B، ويشار إلى أنّ 4 صواريخ انفجرت خلال العملية، فيما هناك صاروخان لم ينفجرا.

يشار إلى أنّ حركة “حماس” أعلنت الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوّى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد نعى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع – أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.