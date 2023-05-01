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بالصورة.. علاء من ذوي الاحتياجات الخاصة غادر ولم يعد

منذ 47 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: علاء فخري الكل (من مواليد عام 1982، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 28-4-2023، منزل ذويه الكائن في مخيّم عين الحلوة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

علاء فخري الكل

علاء فخري الكل

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