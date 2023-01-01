الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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بالصورة ـ رصاصة طائشة تُصيب هاتفه أثناء خروجه من مطار رفيق الحريري

منذ 27 دقيقة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أثناء خروج مواطن من مطار الحريري الدولي في منتصف الليل، سقط عيار ناري طائش واستقر في هاتفه الخلوي. وقد نجا المواطن الذي كان ‏يجر عربة حقائبه‎.‎

وكانت قد شهدت مناطق عدة ومنها المناطق المحيطة بالمطار إطلاقاً كثيفاً للرصاص منتصف الليل مع بداية العام الجديد‎.‎

في المقابل، أصيبت طائرتان تابعتان لطيران الشرق الأوسط برصاص طائش مساء أمس السبت عند منتصف الليل‎.‎

وأفادت معلومات “المركزية”، بأن الطائرتين‎ T7-ME9 ‎و‎ T7-ME2 ‎تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من ‏الرصاص‎.‎

ويذكر، أن حادثة مماثلة حصلت منذ أسابيع، حيث أصيب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت ‏‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎

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