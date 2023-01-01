بالصورة ـ رصاصة طائشة تُصيب هاتفه أثناء خروجه من مطار رفيق الحريري

أثناء خروج مواطن من مطار الحريري الدولي في منتصف الليل، سقط عيار ناري طائش واستقر في هاتفه الخلوي. وقد نجا المواطن الذي كان ‏يجر عربة حقائبه‎.‎

وكانت قد شهدت مناطق عدة ومنها المناطق المحيطة بالمطار إطلاقاً كثيفاً للرصاص منتصف الليل مع بداية العام الجديد‎.‎

في المقابل، أصيبت طائرتان تابعتان لطيران الشرق الأوسط برصاص طائش مساء أمس السبت عند منتصف الليل‎.‎

وأفادت معلومات “المركزية”، بأن الطائرتين‎ T7-ME9 ‎و‎ T7-ME2 ‎تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من ‏الرصاص‎.‎

ويذكر، أن حادثة مماثلة حصلت منذ أسابيع، حيث أصيب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت ‏‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎