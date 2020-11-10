بالصورة – فاطمة مفقودة في الضاحية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– فاطمة علي عواضة (مواليد عام 1974، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 4-11-2020، منزلها الكائن في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.