بالصورة – فاطمة مفقودة في الضاحية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
– فاطمة علي عواضة (مواليد عام 1974، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 4-11-2020، منزلها الكائن في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تعميم صورة المفقودة فاطمة عواضة. #قوى_الامن https://t.co/aFtkt5kMsQ pic.twitter.com/ZspJnFv9Vf
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 10, 2020