استمع لاذاعتنا

بالصورة – فاطمة مفقودة في الضاحية

منذ 44 دقيقة
الضاحية الجنوبية

الضاحية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– فاطمة علي عواضة (مواليد عام 1974، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 4-11-2020، منزلها الكائن في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله – الضاحية الجنوبية، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الداخلية
    بالوثيقة – العودة إلى المفرد والمزدوج
    كورونا في لبنان
    إليكم القطاعات المستثناة من قرار الإقفال
    المدارس
    المجذوب: لمتابعة التعليم عن بعد لباقي هذا الأسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاي الزنجبيل بالليمون
    مع بداية الشتاء … تخلص من سموم الجسم بهذه المشروبات
    نهر الامازون
    بالفيديو: نهر الأمازون حرارته لا تصدق… يقتل الزائر الفضولي ويراه السكان “مقدسا”
    الملكة إليزابيث ويظهر البيانو الذهبي خلفها
    ما سر البيانو الذهبي الذي ظهر خلف الملكة إليزابيث … وهل يعود لصدام حسين؟