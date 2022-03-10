الخميس 7 شعبان 1443 ﻫ - 10 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: قام بعمليات سرقة منتحلا صفة أمنية.. هل وقعتم ضحيته؟

منذ 4 ساعات
ارتفاع ملحوظ في حوادث سرقة السيارات في لبنان

ارتفاع ملحوظ في حوادث سرقة السيارات في لبنان

A A A
طباعة المقال

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ع. ف. (مواليد عام 1985، لبناني) لقيامه بعدّة عمليات نشل وسرقة من المارّة في مناطق: طريق المطار، الأوزاعي والطيّونة، منتحلاً صفة أمنية أو حزبية.

لذلك، طلبت المديرية العامة، “من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

يقوم يعمليات سرقة منتحلا صفة أمنية

يقوم يعمليات سرقة منتحلا صفة أمنية

    المزيد من أخبار لبنان

    من هو زياد مكاري وزير الإعلام الجديد؟
    إليكم سعر ربطة الخبز الجديد
    حمادة: المحكمة الدولية أثبتت أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أسعار النفط
    تصريحات العراق تهوي بأسعار النفط لأكثر من 12%
    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً
    جزيرة الأفعى والتي تعرف أيضا باسم زميني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بهجوم صاعق.. أوكرانيا تنتقم لضحايا “جزيرة الأفعى”