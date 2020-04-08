بالصورة: لائحة أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة في لبنان

نشرت وزارة الزراعة لائحة أسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة في لبنان، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الزراعة عباس مرتضى الذي أكد أنّ لائحة ستتبدّل أسبوعياً.

وقال: “الالتزام واجب وسنأخذ اجراءات بحق المخالفين، ممنوع على أي تاجر استغلال المستهلك”.

بعد مبادرة “الزراعة”… “الإقتصاد” تتحرك

غرَّد وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة على حسابه عبر ” تويتر”، وقال: “في اطار التعاون بين الوزارات وبهدف حماية المستهلك من الجشع والاستغلال، نشكر مبادرة وزارة الزراعة على إطلاق لائحة توجيهية لأسعار الخضار والفاكهة بالجملة”.

وأضاف: “وبالتالي ستتمكن وزارة الاقتصاد من مراقبة هوامش الربح بين التاجر والمستهلك بحسب القانون مما يشكل رادعاً للمخالفات.