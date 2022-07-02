بالصورة: لبنان بالمرتبة الثانية في احتياطات الدول العربية من الذهب

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر حزيران 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طن من المعدن.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

وفي العالم العربي تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير لمجلس الذهب العالمي.

وفي المرتبة الثانية يأتي لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن.

وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7% من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8% من احتياطياتها الدولية.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب، وحصة الذهب في احتياطيات هذه الدول، بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر حزيران 2022: