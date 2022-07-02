السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: لبنان بالمرتبة الثانية في احتياطات الدول العربية من الذهب

منذ 34 دقيقة
مخزون لبنان من الذهب في المرتبة الثانية عربياً

مخزون لبنان من الذهب في المرتبة الثانية عربياً

A A A
طباعة المقال

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر حزيران 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طن من المعدن.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

وفي العالم العربي تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير لمجلس الذهب العالمي.

وفي المرتبة الثانية يأتي لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن.

وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7% من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8% من احتياطياتها الدولية.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب، وحصة الذهب في احتياطيات هذه الدول، بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر حزيران 2022:

احتياط لبنان بالذهب

احتياط لبنان بالذهب

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    يقوم بترويج المخدرات سيرا على الأقدام.. وقوى الأمن في المرصاد
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: نستبشر خيراً من عودة العرب
    ميقاتي
    ميقاتي: بتعاون الجميع سنخرج من المحنة التي يمر بها وطننا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة
    الطفل يوهان
    بعد غيبوبة لأكثر من شهر... وفاة الطفل يوهان