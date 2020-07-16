بالصورة – معسل مهرب بقبضة الجمارك في طرابلس

توقيف
توقيف

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أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة للجمارك سيارة محملة بالمعسل المهرب في طرابلس.

وتبين بأنها محملة بالمعسل المهرب فتم توقيف السائق مع وسيلة النقل واقتيدوا الى المركز للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.

وحاء في البيان: “رصدت دورية تابعة للمديرية العامة للجمارك، ضابطة طرابلس، مفرزة البلدة والتبليغات سيارة مثقلة بحملها تسير بإتجاه طرابلس طلبت منها التوقف فلم تمتثل.

وبعد مطاردة، تمكنت الدورية من توقيفها بعد إطلاق النار في الهواء تحذيراً وتبين بأنها محملة بالمعسل المهرب فتم توقيف السائق مع وسيلة النقل واقتيدوا الى المركز للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص”.

معسل مهرب
معسل مهرب

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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