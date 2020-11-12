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بالصورة – “مفاوضات ايرانية – اميركية سرية” تكذب كلام نصرالله

منذ ساعة واحدة
حسن نصرالله

حسن نصرالله

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على أثر تصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، نشر أمين عام ومؤسس المؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد رياشي على حسابه عبر “تويتر” صورة تُظهر جلسة يحضرها مسؤولون ايرانيون منهم ممثل الخامنئي للشؤون العامة السيد محمد مهدي شريعة مدار ومسؤول في الخارجية الإيرانية إضافة الى مسؤولين في حزب الله وذلك خلال إحدى جلسات التفاوض.

وأتى ذلك عقب كلام نصرالله أمس بمناسبة يوم الشهيد، الذي نفى من خلاله وجود اي “مفاوضات ايرانية – اميركية سرية”، موحياً رياشي بدحض ادعاءات نصرالله في هذا الشأن.

حيث أكد نصرالله قائلاً: “هناك أناس ذهبوا أبعد من ذلك، وتحدثوا عن مفاوضات تحت الطاولة بين حزب الله وإسرائيل، ومفاوضات بين ايران والإسرائيليين، وتحدثوا عن أسماء ايرانية ذهبت الى فلسطين المحتلة وأسماء اسرائيلية ذهبت الى طهران، وتحدثوا عن مفاوضات سرية بين الرئيس بشار الأسد والإسرائيليين، وبين حماس وإسرائيل، كل هذا من مناخ واحد ينبع من منبع واحد وغرفة سوداء واحدة”.

"مفاوضات ايرانية - اميركية سرية"

“مفاوضات ايرانية – اميركية سرية”

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