بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: هبة سعيد أبو علي (مواليد العام 1988، فلسطينية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيم نهر البارد بتاريخ 6-8-2022، ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية.

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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 471958-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.