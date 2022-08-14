الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

منذ 25 دقيقة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: هبة سعيد أبو علي (مواليد العام 1988، فلسطينية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيم نهر البارد بتاريخ 6-8-2022، ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر مخيم نهر البارد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 471958-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

هبة

هبة

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