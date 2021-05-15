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بالصورة: ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر قصير… الممول الرئيسي لـ “حزب الله”

15 - مايو - 2021
آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 4:43 مساءً
عناصر مليشيا حزب الله

عناصر من مليشيا حزب الله

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عرض برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر قصير، وفي تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عمم  صورة قصير، وكتب “قام محمد جعفر قصير من تمكين الأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني من خلال مساعدتهم في الحصول على الأموال والمعدات. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 وقد تحصل على مكافأة”.

وعرّف البرنامج بقصير بأنه “ممول رئيسي لجماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية. كما أنه يساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في حجب مبيعات النفط المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية من حلفائهم، كذلك هو يقود الوحدة ١٠٨ التابعة لحزب الله والتي تنقل الدعم من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان عبر سوريا”.

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