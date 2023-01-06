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بالصورة: 3 قُصّر غادروا منزلهم ولم يعودوا... هل من يعرف عنهم شيئًا؟

منذ 6 دقائق
الشويفات

الشويفات

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، في بيان صورة القُصّر المفقودين:

– الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)

– كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

– دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)

الذّين غادروا منزل والدهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالى شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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