بالصورة – “pippo” في قبضة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طبرجا

توقيف مطلوب
توقيف مطلوب

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أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا المدعو ع. د. (مواليد 1976، لبناني) الملقب بـ”pippo” وتبيّن أن بحقّه 7 مذكّرات وأحكام عدلية بجرائم: ترويج وتجارة المخدرات، نقل مسدس حربي، ومقاومة رجال السلطة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “نتيجةً لمعلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا، حول تواجد أحد المطلوبين للقضاء في فندقٍ بمحلّة طبرجا، ومن خلال التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى ع. د. (مواليد 1976، لبناني) الملقب بـ”pippo” وتبيّن أن بحقّه /7/ مذكّرات وأحكام عدلية بجرائم: ترويج وتجارة المخدرات، نقل مسدس حربي، ومقاومة رجال السلطة.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على:

– /10/غ. كوكايين.

– مسدس حربي نوع “COLT”، وأصفاد حديدية.

– مبلغ مالي وقدره /16،450،000/ ل.ل. و/4670/ دولاراً أميركياً (حصيلة بيع المخدّرات).

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

مطلوب في قبضة الأمن
مطلوب في قبضة الأمن
المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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