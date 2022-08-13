بالصور: أسلحة وذخيرة ومخدّرات.. والجيش يداهم الشراونة

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنّه “بتاريخ 13 / 8 /2022، دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب (ح.ج.) في حيّ الشراونة- بعلبك وضبطت اسلحة حربية وذخيرة وكمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون بالإضافة الى سيارتين.

وقد تعرضت القوة أثناء الدهم إلى إطلاق نار من اسلحة حربية وقاذف آر بي جي فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.

وسُلّمت المضبوطات وتجري متابعة الموضوع لتوقيف مطلقي النار”.