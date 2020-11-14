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بالصور – إحذروا حواجز “التعبئة” في جونية وأنطلياس والدكوانة

منذ ساعة واحدة
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

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تطبيقاً لقرار التعبئة العامة، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلية مجموعة صور لعناصر من قوى الأمن يطبقون قرار الإقفال ويسطرون محاضر ضبط للمخالفين في مناطق لبنانية منها جونية، أنطلياس، برمانا والدكوانة.

يذكر أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أكد سابقاً العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال. كما يمنع السير يوم الأحد.
اشارة الى ان الاقفال سيسري من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا.

الجدير ذكره ان المجلس الاعلى للدفاع قرر الافقال التام للبلاد من السبت ولغاية صباح 30 الحالي.

وأكّد فهمي، “أنّني لست مع قرار الإقفال التام للبلاد، وما سيحدث غدًا ليس إقفالًا تامًّا، فهناك استثناءات لـ30 إلى 40 بالمئة من الصناعات في البلد”،
وأوضح فهمي أنّ “70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا”.وبيّن أنّ “هناك وعدًا بتقديم مساعدة رمزيّة للمياومين”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى “أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدّة، وإذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار وباء “كورونا”. وركّز بشأن تزوير لوحات السيّارات، أنّ “لدي الكثير من المخالفات، وأقول للناس إنّ القضاء سيحاسِب”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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