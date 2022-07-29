الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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بالصور: إقفال مؤسسة سياحية بالشمع الأحمر

منذ 3 دقائق
اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء على الكشف الذي اجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، تبين أن حانة “Cheers Beirut” الكائنة في العقار رقم 49 منطقة المدور، المقابل لكنيسة مار مطانيوس للموارنة تستثمر دون ترخيص ودون مراعاة شرط المسافة المطلوب تأمينه عن دور العبادة.
وبناءً على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية لا سيما المادة الحادية عشرة منه).
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

أصدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 974/ب جاء في نصه ما يلي :

المادة الأولى: تُقفل وتوضع الأختام على المؤسسة السياحية “Cheers Beirut” الكائنة في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 49 منطقة المدور العقارية – شارع باستور – محلة الجميزة .

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختـم تحـت طائـلة الملاحقة الجزائية عملاً 368 من قانون العقوبات.

وبناءً على تكليف المحافظ عبود، قام يوم أمس مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس بيروت بتنفيذ مضمون هذا القرار .

اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

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