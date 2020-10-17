بالصور: الثورة إلى الساحات من جديد.. والمتظاهرون من كل لبنان لأجل الوطن

عام مضى على شرارة ثورة لم تلهب فقط الساحات والميادين، بل ألهبت أيضاً لبنان كله من رأسه إلى أصغر تفاصيله، فكانت تلك الثورة الكاشفة، التي أنارت الطريق من جديد للبنانيين، وفضحت مافيات السلاح والفساد التي عاثت خراباً في هذا الوطن.

اليوم عادت ساحة الشهداء لتلبس أبهى حللها لإحياء الذكرى السنوية الاولى لانطلاق انتفاضة 17 تشرين. وفي الموازاة، توجّهت وفود من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في الاحتفال المركزي. من ساحة صور إنطلقت مجموعة من الثوار باتجاه ساحة الشهداء، كما انطلقت مجموعة أخرى من تعلبايا للمشاركة بالاحتفال الرسمي حيث ستضاء شعلة الثورة. كما عمّت الاحتفالات والمسيرات مختلف المناطق.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تواصل توافد الحافلات التي تقل الوفود الشعبية من مختلف المناطق الى ساحة الشهداء، رافعين الإعلام اللبنانية واللافتات ومكبرات الصوت، على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية في ذكرى 17 تشرين.

وكانت كلمات للمناسبة من منظمي الاحتفال، شددت على “مواصلة الثورة واستمرارها بقوة اكبر حتى اسقاط المنظومة الحاكمة واستعادة الاموال المنهوبة.

و أفادن “المركزية” عن انطلاق مسيرة تضم مئات المتظاهرين من جسر الرينغ، لتتجه نحو مصرف لبنان، ورفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات تدعو إلى التغيير ومحاسبة الفاسدين، مرددين هتافات تؤكد استمرار التحركات حتى تحقيق كل المطالب.

وقطعت عناصر الجيش المنتشرة في المكان، طريق الرينغ باتجاه برج المر.

وتم رفع يافطة على جسر الرينغ كتب عليها “جسر 17 تشرين”.

بيروت: ونفذ “تحرك لأجل لبنان فقط” مسيرة سيارات صباح اليوم، حيث تمّ الانطلاق من البيال إلى مصرف لبنان ثم إلى وزارة الداخلية، مروراً بمختلف مناطق بيروت وصولاً إلى ساحة الشهداء، وذلك إحياءً لسنوية ١٧ تشرين وتأكيداً على استمرارية الثورة وأحقية مطالبها. وأكّد المشاركون أن هذا التحرّك هو استكمالٌ لما بدأ في 17 تشرين 2019، وأنهم مستمرون في المواجهة حتّى تحقيق المطالب. كما تعهّد الحاضرون لأهالي شهداء 17 تشرين وضحايا انفجار مرفأ بيروت بالاستمرار في الثورة.

واحتفلت مجموعات من الحراك بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء، بالذكرى السنوية الاولى ل17 تشرين الاول، وسط الاغاني والاناشيد الثورية ورفع الإعلام اللبنانية ويافطات طالبت برفض السلطة القائمة وسياسة الفساد والمحاصصة والمحاور والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وقانون عادل ونظام منبثق من ارادة الشعب، وألقيت كلمات لعدد من منظمي الاحتفال هيثم الحكيم، إيهاب ابو فخر، جمال الشيخ وعبدالله الحاج، مع شاشة “Seventeen TV” التي تبدأ بثها اليوم تزامنا مع السنوية، شددوا فيها على “استكمال الثورة حتى تحقيق كافة المطالب وهي تأمين العدالة الاجتماعية، استعادة الاموال المنهوبة، محاسبة الفاسدين، إلغاء النظام الطائفي وانتخابات نيابية مبكرة.

ثم قلد المنظمون “وسام الثورة” للعديد من المحتجين وأهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين، وحصل إشكال مع محتجين من منطقة البقاع لم ترد أسماؤهم في التكريم وتم الاتفاق على تنظيم احتفال آخر في 25 الحالي لتكريم باقي المستحقين.

البقاع: استلمت مجموعة زحلة تنتفض عند منتصف الليل شعلة الثورة التي انطلقت من بعلبك ومرت بمناطق بقاعية وصولاً الى زحلة، ثم سلّمت الشعلة لثوار تعلبايا، لتستكمل مسيرتها الى ساحة الشهداء في بيروت وتلاقي شعلة سائر المناطق اللبنانية عند مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين الأول.

بعلبك الهرمل: كما نظمت مجموعات من “ثوار بعلبك الهرمل” لقاء في ساحة خليل مطران في بعلبك بمناسبة ١٧ تشرين ذكرى انطلاقة الثورة وتحت عنوان “تجديد الروح”، رفعت خلالها الاعلام اللبنانية واطلقت الاناشيد والاغاني الثورية.

وشدد المشاركون على “نبذ الطائفية وبث روح المواطنة وبناء دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة واستقلالية القضاء مع الالتزام بسلمية الثورة والابتعاد عن العنف”.

طرابلس: أحيت مدينة طرابلس الذكرى السنوية الاولى ل17 تشرين، بمسيرات ولقاءات وأنشطة مختلفة.

وفي هذا الاطار، انطلقت أربع باصات لهيئة “تجمع ثوار 17 تشرين طرابلس الفيحاء” من ساحة النور متجهة إلى بيروت للمشاركة في تجمع ساحة الشهداء إحياء للذكرى، كما نظمت جمعية “بيت الاداب والعلوم” وحملة “بكفي”، مسيرة بالمناسبة جابت شوارع طرابلس وصولا الى ساحة عبد الحميد كرامي حيث نفذ المشاركون جدارية بشرية على شكل العلم اللبناني وسط هتافات مطلبية تناولت الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي وصل إليها البلد ومن اجل تحقيق المطالب المعيشية والحياتية وتأكيدا على دور الثورة.

صيدا: كذلك، تستعد مجموعات من حراك صيدا لإحياء الذكرى الاولى ل 17 تشرين، بعد ظهر اليوم عبر سلسلة تحركات تنطلق عند الثالثة بعد الظهر من أمام الملعب البلدي عند مدخل المدينة الشمالي، بمسيرة سيارات تجوب الشوارع والاحياء وصولا الى ساحة تقاطع ايليا عند الرابعة، يتزامن ذلك مع مسيرات راجلة من نقاط تجمع أخرى وصولا الى التقاطع.

كما ستنطلق من صيدا حافلات تقل شبابا من الحراك للمشاركة في التحرك المركزي في بيروت إحياء للذكرى.

وكانت صيدا شهدت أمس وقفات احتجاجية أمام السرايا الحكومية ومصرف لبنان ومؤسسة الكهرباء، جدد فيها المحتجون المطالبة بمحاكمة الفاسدين وبقضاء عادل.

صور: إلى ذلك،انطلق عدد من محتجي ساحة العلم في صور على متن باصات، للمشاركة في الذكرى السنوية الاولى ل17 تشرين وفي المسيرة التي ستقام في العاصمة بيروت، حيث ستضاء شعلة الثورة. وقد رفع الناشطون الاعلام اللبنانية واللافتات، مؤكدين استمرارهم بالمسيرة حتى تحقيق المطالب.

وذلك في مواكبة لكافة الاحداث والتطورات المتعلقة بالثورة اللبنانية. واذ تعد قناة سفنتين كافة اللبنانيين مقيمين ومغتربين والعالم اجمع بأن نبض الثورة سيبقى خفاقا في عروق الثوار الشرفاء تؤكد رسالتها بأن تكون صورة مشرفة لشعب مناضل أبى ان لا يترك الساحات إلا بعد القضاء على كافة اشكال الفساد والاقتصاص من سارقي المال العام واستعادة الاموال المنهوبة.

مواقع التواصل: وللمناسبة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات للساحات التي غصّت بالثوار في المناطق اللبنانية كافة، وشارك الناشطون بعدد من “الهاشتاغ” عبر “تويتر” منها “17 تشرين” و”ثورتنا مكملين” و”لبنان ينتفض”.