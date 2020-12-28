بالصور: الجيش يداهم منزلَي مطلوبَين في بلدتَي نبحا وبريتال ويضبط كمية من بذور الحشيش

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن دورية من الجيش دهمت أمس في بلدة نبحا – بعلبك منزل المطلوب (ع.أ.) لإطلاقه النار من سلاح حربي وقذيفتي أر بي جي في الهواء، حيث أوقفت داخله السوري (م.ع.) لعدم حيازته أوراقاً ثبوتية.

وبحسب البيان، فقد تم ضبط آلتين لتصنيع المخدرات وكمية من الذخائر والمماشط، إضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي وأسلحة صيد وذخائر وعدد من الهواتف الخلوية.

الى ذلك، كشفت قيادة الجيش أن دوريّة أخرى دهمت في بلدة بريتال منزل المطلوب (ح.أ.) لتوافر معلومات عن قيامه بسرقة سيارة، وضبطت داخله كمية من بودرة وبذور حشيشة الكيف، مشيرةً الى أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة وبوشر التحقيق.