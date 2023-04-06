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بالصور.. الجيش يعثر على صواريخ معدة للإطلاق جنوباً!

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 6:51 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أكد الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، أن وحدة من الجيش عثرت  على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة ويجري العمل على تفكيكها”.

من جهتها،أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وذلك على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك.

وحذرت اليونيفيل في تعليقها الأول على حادثة إطلاق الصواريخ من أن “الوضع الحالي خطير للغاية”، وحثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

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