بالصور.. الدفاع المدني يكشف حصيلة عملياته خلال العاصفة الشتوية

كتب الدفاع المدني اللبناني في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة “اكس”: “تسببت غزارة المتساقطات التي لا زالت تطال العديد من المناطق اللبنانية بوقوع خسائر فادحة، سيّما في شمال لبنان حيث لا زال عناصر الدفاع المدني ينفذون عمليات إنقاذ المواطنين بسبب ارتفاع منسوب المياه”.

وأضاف، “واجتياحها الطرقات والمنازل والمحال التجارية في العبدة والكنيسة في محافظة عكّار.وقد أنقذ العناصر ثمانية أطفال ومواطنة مسنة من داخل احد المنازل في بلدة العبدة”.

وأشار الدفاع المدني الى، أن “في بلدة وادي خالد أنقذ العناصر المواطنين المحاصرين بسبب غزارة السيول. وفي الحيصة تم سحب المياه من داخل عدد من المتاجر. وفي القليعات العكارية تم إنقاذ عدد من النازحين من داخل الخيم التي اجتاحتها السيول. وفي عندقت تم سحب المياه من داخل منزلين. وفي القبيات تم سحب 3 سيارات”.

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حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الساعات الأخيرة اثناء اشتداد العاصفة تسببت غزارة المتساقطات التي لا زالت تطال العديد من المناطق اللبنانية بوقوع خسائر فادحة، سيّما في شمال لبنان حيث لا زال عناصر الدفاع المدني ينفذون عمليات إنقاذ المواطنين بسبب ارتفاع منسوب المياه pic.twitter.com/9OQ1mN2rh7 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) January 13, 2024

واستكمل، “بقاعاً: في أعالي صنين تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص كانوا قد احتجزوا داخل سيارتين بسبب تراكم الثلوج. وجنوباً: في بكاسين قام العناصر بجرف الاتربة والصخور التي اقتلعتها الأمطار وتسببت باعاقة حركة السير. وفي أعالي كسروان وجبيل: في عنايا سحب سيارة محتجزة بسبب تراكم الثلوج، في اللقلوق سحب شاحنة ريو بسبب تراكم الثلوج، في عيون السيمان سحب سيارة جراء تراكم الثلوج”.

وذكر الدفاع المدني، “ساحلاً: في محلة نهر الغدير وكفرشيما – ضاحية بيروت الجنوبية عمل العناصر على تأمين السلامة العامة وفتح الاقنية للحؤول دون ارتفاع منسوب المياه. وفي خلدة (الطريق العام والبحري) يواصل العناصر العمل على سحب عدد من السيارات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وسحب فان من تحت جسر خلده”.

ولفت الى، أن “في هذه الاثناء: عند مثلث خلده تمركز عناصر الدفاع المدني للتدخل عند الضرورة. وعند مفترق دير قوبل يواصل العناصر سحب السيارات المحتجزة بسبب غزارة السيول”.