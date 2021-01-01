بالصور.. الرصاص الطائش يصيب طائرة “الميدل إيست”!

أفادت معلومات صحفية ومصادر في شركة طيران الشرق الأوسط (middle east) عن إصابة طلقة من الرصاص العشوائي المتفلت ليلة رأس السنة لإحدى الطائرات التي كانت متوقفة في مدرج مطار رفيق الحريري الدولي.

هذا وقد تأكد مهندسو الشركة من جميع الطائرات قبل الإقلاع صباحا لكي يتم التأكد من انها سليمة جميعها.

ورغم قرار منع إطلاق النار ابتهاجاً بحلول السنة الجديدة، لم يلتزم البعض مجددا واطلق الرشقات النارية في أجواء المناطق اللبنانية وخصوصاً في بيروت.

وقد أشار مراقبون إلى خطورة بقاء المطار عرضة للخطر بسبب السلاح المتفلت والرصاص العشوائي والعادات القاتلة والهمجية فيما الاجهزة الامنية عاجزة عن فرض هيبتها!.

وقد أفادت مصادر طبية عن مقتل سيدة سورية من مخيم للنازحين في الطيّبة قرب بعلبك وجرح ‏‎3‎‏ مواطنين ‏في المنطقة بسبب الرصاص العشوائي المتفلّت الذي أُطلق ‏عند منتصف الليل احتفالاً برأس السنة الجديدة‎.‎

وقد أصيب طفلٌ في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة ‏الرصاص الطائش أيضاً، بحسب المعطيات الأولية‎.‎

وأوقف الجيش، هذا الصباح، ‏‎7‎‏ اشخاصٍ في طرابلس ممّن ‏أطلقوا الرصاص العشوائي‎.‎

يذكر أن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي أعلنت ‏أن ‏اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية ممنوع وان آفة ‏إطلاق النّار العَشوائي تُشكّل تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا ‏للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض الأشخاص على اعتبارها ‏وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع علمهم الأكيد أنّ ‏فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء .‏