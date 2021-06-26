بالصور.. السعودية تحبط محاولة تهريب كميات هائلة من المخدرات قادمة من لبنان

أعلنت السلطات السعودية عن نجاحها في إحباط عملية تهريب جديدة لكميات كبيرة جداً من حبوب الكبتاغون المخدرة، قادمة من لبنان.

وأشارت السلطات إلى أن شحنة المخدرات القادمة إلى جدة أخفيت بطريقة محكمة، داخل ألواح حديدية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها, مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.