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بالصور.. السفيرة الأمريكية عند ضريح الحريري

منذ 20 دقيقة
السفيرة الأمريكية عند ضريح رفيق الحريري

السفيرة الأمريكية عند ضريح رفيق الحريري

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بمناسبة الرابع عشر من شباط زارت السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط العاصمة بيروت، واضعةً إكليلا من الزهور.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت، في بيان، أن “السفيرة ليزا جونسون وضعت إكليلا من الزهور على ضريح رئيس الوزراء رفيق الحريري في بيروت. فيما نحيي الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاده، نتذكر إرثه حول السلام وإعادة الإعمار وأهمية العمل على تعزيز العدالة والمحاسبة”.

يذكر أنّ جونسون تشارك للمرة الأولى، كسفيرة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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