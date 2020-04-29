بالصور: القاء قنابل مولوتوف على مدخل مصرف “بنك بيبلوس” في الشويفات

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القى مجهولون مساء اليوم قنابل حارقة مولوتوف على مدخل مبنى بنك بيبلوس فرع الشويفات.

وليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على المصارف من قبل المحتجين بحيث تم الاعتداء على عشرات المصارف في الأيام القليلة الماضية وتم تكسير واجهات المحلات وذلك رفضاً للسياسات المالية والوضع المالي والاقتصادي الراهن في البلاد.

وتستمر الثورة في يومها الـ١٩٦ وسط سقوط شهيد يوم أمس الثلاثاء وهو اللبناني فواز فؤاد السمان الذي أصيب الاثنين خلال المواجهات بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي – النور.

وفي هذه الأجواء المتوترة انعقدت جلسات حكومية امس واليوم بهدف بحث كيفية إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية للخارج واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.