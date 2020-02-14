(بالصور) تعرّف إلى خارطة سندات ديون لبنان الحكومية.. 29 استحقاقاً على مدار 18 عاماً

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بالأرقام الدقيقة، تبلغ قيمة الديون الحكومية الصادرة بسندات “يوروبوندز”، تحديداً، ما إجماليه 31 ملياراً و314 مليون دولار، موزعة على 29 استحقاقاً تمتد آجالها على مدار 18 عاماً، اعتباراً من 9 مارس/آذار 2020 حتى 23 مارس/آذار 2037. فماذا في تفاصيل خارطة سندات “اليوروبوند” التي يتخطى مجموعها الإجمالي 31.3 مليار دولار؟

2020

من المقرر أن تتخذ الحكومة قراراً سريعاً حيال 3 استحقاقات سيتعيّن على لبنان سدادها هذا العام، أولها في 9 مارس/آذار المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة 6.38%، والثاني في 14 إبريل/نيسان بقيمة 700 مليون بفائدة 5.8%، والثالث في 19 يونيو/حزيران بقيمة 600 مليون بفائدة 6.15%.

2021

استحقاق واحد كبير يستحق مرة واحدة في 12 إبريل/نيسان وتبلغ قيمته مليارين و92 مليون دولار بفائدة 8.25%.

2022

استحقاقان: الأول في 27 مايو/أيار بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 6.25%، والثاني في 4 أكتوبر/تشرين الأول بقيمة 1.54 مليار بفائدة 6.1%.

2023

استحقاقان: الأول في 27 يناير/كانون الثاني 1.1 مليار دولار بفائدة 6%، والثاني في 26 مايو/أيار بقيمة 500 مليون بفائدة 6.4%.

2024

3 استحقاقات: الأول في 22 إبريل/نيسان بقيمة 700 مليون دولار بفائدة 6.65%، والثاني في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 538 مليوناً بفائدة 6.25%، والثالث في 3 ديسمبر/كانون الأول بقيمة 250 مليوناً بفائدة 7%.

2025

استحقاقان: الأول في 26 فبراير/شباط بقيمة 800 مليون دولار بفائدة 6.2%، والثاني في 12 يونيو/حزيران بقيمة مماثلة أيضاً بفائدة 6.25%.

2026

استحقاق واحد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 1.6 مليار دولار بفائدة 6.6%.

2027

استحقاقان: الأول في 23 مارس/آذار بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 6.85%، والثاني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة مليار واحد بفائدة 6.75%.

2028

استحقاقان: الأول 20 مارس/آذار بقيمة 1.7 مليار دولار بفائدة 7%، والثاني 3 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 893 مليوناً بفائدة 6.65%.

2029

استحقاقان: الأول 25 مايو/أيار بقيمة مليار دولار بفائدة 6.85%، والثاني 27 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 1.5 مليار بفائدة 11.5%.

2030

استحقاق واحد في 26 فبراير/شباط بقيمة 1.4 مليار دولار بفائدة 6.65%.

2031

استحقاقان: الأول 22 إبريل/نيسان بقيمة 300 مليون دولار بفائدة 7%، والثاني استحقاق كبير في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة مليارين و500 مليون دولار بفائدة 7.15%، وهو أكبر إصدار منفرد يستحق في يوم واحد على الإطلاق.

2032

استحقاق واحد في 26 فبراير/شباط بقيمة مليار دولار بفائدة 7%.

2033

استحقاق واحد في 17 مايو/أيار بقيمة مليار و500 مليون دولار بفائدة 8.2%.

2034

استحقاق واحد في 17 مايو/أيار بقيمة مليار و500 مليون دولار بفائدة 8.25%.

2035

استحقاقان: الأول 27 يوليو/تموز بقيمة مليار و500 مليون دولار بفائدة 12%، وهي أعلى نسبة فائدة على الإطلاق يدفعها لبنان على سندات من هذا النوع، والثاني 2 نوفمبر/تشرين الثاني بقيمة 600 مليون بفائدة 7.05%.

2037

استحقاق واحد في 23 مارس/آذار بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 7.25%.