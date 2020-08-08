بالصور – تعليق مشنقة نصرالله وعون وسط ساحة الشهداء

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علّق المتظاهرون بعد ظهر اليوم مشانق صور كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الجمهورية ميشال عون في ساحة الشهداء.

وتشهد ساحة رياض الصلح حملة اعتقالات من قبل قوى الامن الداخلي.

وتسود حالة غضب شديدة جداً من قبل المتظاهرين حيث نزلوا إلى الشارع حاقدين على السلطة السياسية الفاشلة والتي نهبت جيوب المواطنين وانتشلت أحلام الشباب.

وتأتي هذه التحركات على اثر الانفجار المشين الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيوت نتيجة إهمال السلطة الفاسدة الحاكمة، والتي سكتت عن المادة الموجودة في المرفأ على مدى سنوات طويلة.

وسقط 157 شهيداً وأكثر من 5000 جريح و21 مفقوداً نتيجة استهتار الدولة بحياة الناس وتركيزها على الصفقات والسمسرات على مدى عقود.