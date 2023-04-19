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بالصور.. تقرير ديوان المحاسبة بشأن مشروع المطار
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 2:09 مساءً
مطار بيروت الدولي
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صدر تقرير ديوان المُحاسبة بشأن إنشاء مبنى للمُسافرين في مطار بيروت.
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