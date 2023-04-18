بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!

تشهد منطقة خلدة منذ منتصف الليل حالة غضب وتوتر كبيرين بالتزامن مع قطع طريق الجنوب بيروت قبالة مفرق خلدة، وإطلاق نار متقطع.

ووفقاً لمصادر متابعة فإن التوتر الذي تشهده المنطقة جاء على خلفية صدور أحكام المحكمة العسكرية الدائمة بحق الموقوفين فيما يعرف بقضية أحداث خلدة والتي اندلعت بين شبان من عرب خلدة وعناصر مسلحة من حزب الله.

وفور صدور الأحكام المشدة بحق شباب عرب خلدة عمد عدد من أهالي الموقوفين إلى قطع أوتوستراد الجنوب عند نقطة محلات الرمال بالاتجاهين، كما سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني في المنطقة والذي يحاول إعادة فتح الطريق.