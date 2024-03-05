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بالصور.. جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على دبين جنوب لبنان

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مارس - 2024 10:28 مساءً
من موقع الغارة

من موقع الغارة

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شنّ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت محيط الطيبة دير سريان، كما أغار على بلدة دبين في قضاء مرجعيون.

وتوجّهت فرق الإسـعاف إلى مكان الغارتين، وأفادت المعلومات عن إصابة امرأتين وفتيين بجروح طفيفة جراء الغارة الجوية المعادية التي استهدفت بلدة دبين.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد أن استهدف حزب الله مستعمرة كريات شمونة ‏واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

وبحسب بيان حزب الله: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:10 من ‏‎مساء الثلاثاء 05-03-2024 مبنىً في مستعمرة كريات شمونة ‏واصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”.

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