بالصور.. حادث سير في صيدا يصيب 7 سيارات بأضرار متفاوتة

اجتاحت سيارة من نوع رانج روفر عدد من السيارات والمارة وصرافي الدولار المتواجدين على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا عند تقاطع جامع بهاء الدين الحريري بعدما فقدت سائقتها السيطرة عليه.

أدى الحادث إلى وقوع ثلاثة جرحى، هم : ع.ل من مواليد ١٩٩٥، وغسان ب، و محمد.ح.

كما أدى الحادث إلى وقوع أضرار مادية في أكثر من ٧ سيارات ودراجة نارية متوقفة في المكان.

حضرت إلى المكان فرق الإسعافات التابعة لفوج الإنقاذ الشعبي، والصليب الأحمر اللبناني، وجمعية الشفاء وعملوا على نقل الجرحى إلى مستشفى غسان حمود الجامعي ، ولبيب ابو ضهر الطبي، والهمشري.

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.