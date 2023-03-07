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بالصور.. حبوب مخدرة داخل أكياس "بزر دوّار الشّمس"

منذ 50 ثانية
آخر تحديث: 7 - مارس - 2023 4:35 مساءً
كبتاغون

كبتاغون

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“حضر: أ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) بصفته عامل توصيلات (Delivery) لإيصال حاجيات إلى السجين في سجن البترون (ر. ع.).

بتفتيشها، عثرت عناصر المولجة بالتفتيش في سجن البترون في وحدة الدرك الإقليمي على ثلاثة أكياس من “بزر دوّار الشّمس”.

لدى التدقيق في داخل قشور البزر تبيّن وجود كميّة من الحبوب المخدّرة من نوعَي الكبتاغون والبنزيكسول المقسومة إلى نصفين أو أكثر.

وأودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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