بالصور.. حرق سيارة إسعاف للحزب السوري في بيصور

أقدم مجهولون فجراً على حرق سيارة إسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة إلى جانب الطريق في بلدة بيصور في عاليه.

وعلى خلفية هذا الحادث، استنكرت أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي “حرق سيارة اسعاف عائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي كانت مركونة جانب الطريق في بلدة بيصور في عاليه”.

واعتبرت في بيان، أن “هذا الاستهداف للقومي في بيصور هو استهداف لحزب التوحيد العربي، داعياً “الرفقاء التوحيديين والقوميين إلى التنبه في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من محاولات الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية والتي تقف وراءها جهات معينة تريد تخريب البلد وضرب السلم الأهلي”.

ودعا البيان الى “ضرورة التنسيق مع القوى على الأرض لمنع الفتنة والتحلي بدرجات الوعي والعقل والتبصر في عواقب الامور”، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـ”التحقيق بهذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم”.

فيما دانت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة بيصور. وأهابت بالأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة.

وأكدت “أهمية إعلاء لغة العقل لاسيّما في ضوء ما يجري في البلاد”، مُحذّرةً من “محاولات مشبوهة لن تنجح في العبث بالسلم الأهلي”.

وجدّدت “تأكيد ضرورة إيلاء الدولة والجيش والقوى الأمنية والقضاء كل الثقة لحماية السلم الأهلي”.