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بالصور: زحمة سير ومحاضر ضبط في حق السيارات المخالفة لقرار التعبئة

منذ ساعة واحدة
دوريات لقوى الأمن في اليوم الثاني لقرار التعبئة العامة

دوريات لقوى الأمن في اليوم الثاني لقرار التعبئة العامة

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تابعت قوى الأمن الداخلي عملها في اليوم الثاني من الإقفال التام وأقامت حواجز وسيّرت دوريات في مختلف المناطق اللبنانية للتشدّد بتطبيق الإجراءات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تحرير محاضر ضبط بحق عدد من المواطنين المخالفين، علمًا أنّ التجوّل ممنوع آيام الآحاد.

وشهد المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي الممتد من الضبية وصولا حتى يسوع الملك زحمة سير خانقة صباح اليوم، بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي، تحت تمثال يسوع الملك يقوم بتسطير محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة لقرار التعبئة العامة.

وكذلك الأمر في عكار، حيث سيّرت قوى الأمن دورياتها واقامت حواجز ثابتة في مختلف المناطق العكارية وعلى الطرقات الرئيسية فيها.

ومع استثناء الأسواق من قرار الإقفال، فتح سوق صبرا أبوابه اليوم ولكن من دون الالتزام بأدنى اجراءات الوقاية مع تسجيل زحمة مواطنين كثيفة فيه.

 

 

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