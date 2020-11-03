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بالصور: ضبط ٧٥ الف ليتر من مادة المازوت و ٩٠ قارورة غاز في هذه المناطق

منذ 18 دقيقة
ضبط كميات كبيرة من المازوت داخل مبنى في منطقة في عين التينة

ضبط كميات كبيرة من المازوت داخل مبنى في منطقة في عين التينة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت انه “بناء للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالطلب من اهالي بيروت الإفادة عن المستودعات في الطوابق السفلية والأرضية من المباني التي تشكل خطرا أو تحوي مواد ملتهبة أو قابلة للإشتعال، وخلال إحدى عمليات الكشف التي قام بها فوج اطفاء بيروت برفقة مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت وبمؤازرة من فوج الحرس، وتحديدا في منطقة عين التينه، مبنى تيتانيوم، بلوك (A)، تم ضبط حوالي 35 خزان مازوت مجهزين بتمديدات خاصة موصولة مع المولد الكهربائي العائد للمبنى المذكور وموضوعين بإحدى الاقسام السفلية فيه بشكل مخالف للقانون ويشكل خطرا على السلامة العامة.

وقدرت كمية المازوت المخزنة بداخلهم حوالي 75 ألف ليتر، أي بزيادة تقدر بحوالي 74 ألف ليتر عن الكمية المسموح بها، بالاضافةالى وجود عدد من خزانات الغاز والتي تحتوي على حوالي 20 الف ليتر موجودة في الطابق الأرضي، وعددا من الغالونات المتعددة الأحجام تحتوي على مواد سريعة الاشتعال ( زيوت )، وقد تم تسطير محضر ضبط من قبل مراقبي مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق المخالفين والعمل جار على سحب الكميات الموجودة ومصادرتها لنقلها الى مكان آمن، وتم وضع سيارة اطفاء بحالة تأهب لتأمين سلامة سحب تلك المواد من المكان”.

من جهة أخرى، ضبط فوجا الاطفاء والحرس حوالي 90 قاروة غاز بأحجام مختلفة مخزنة في إحدى المحال المخصصة لبيع وتوزيع الغاز في منطقة عائشة بكار على مقربة من دار الافتاء، وهي موضبة بطريقة غير قانونية وتشكل خطرا على السلامة العامة والجوار، وقد تم التواصل مع الشركة الموزعة لقوارير الغاز وعملت على سحبهم من داخل وخارج المحل كون العدد الموجود يتخطى الحد المسموح به خصوصاً أن المحل يقع ضمن في منطقة سكنية مقتظة، وقد تم توجيه إنذار لصاحب المحل وفي حال تكرار المخالفة سيتم اقفاله بالشمع الأحمر”.

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