بالصور: ضبط 17 قوارير غاز مخزّنة في أحد المباني الطريق الجديدة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه:

“بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبعد ورود شكوى عن وجود قوارير غاز مخزّنة في إحدى الشقق في منطقة الطريق الجديدة وهي تشكل خطراً على السلامة العامة، على الفور دهمت قوة من فوجي اطفاء وحرس مدينة بيروت الشقة التي تقع في احدى المباني في منطقة طريق الجديدة – شارع الاطفائية، حيث ضبطت حوالى ١٧ قارورة غاز مخزنة بطريقة غير قانونية دون مرعاة ادنى شروط السلامة العامة وتشكل خطراً على الجوار، وقد تم مصادرة القوارير بأمر من المحافظ عبود ونقلها الى مكان آمن”.