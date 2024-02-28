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بالصور.. طيران حربي إسرائيلي يحلق فوق طرابلس

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2024 1:07 مساءً
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

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حلق طيران حربي إسرائيلي فوق عاصمة الشّمال طرابلس، وذلك بعد إطلاق رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

وأضاف بيان الإذاعة، أن الهجمات أصابت مبنى في منطقة كريات شمونة، مؤكدة حدوث أضرارا قوية في المبنى.

وأفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاقها عدة رشقات صاروخية من جنوبي لبنان، استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر جيبور” وثكنة المطار في بيت هلل شمالي إسرائيل.

وأوضحت القسام، أن قوام الرشقات الصاروخية بلغ 40 صاروخا من طراز “جراد” ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة في لبنان.

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