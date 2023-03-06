بالصور.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون معدة للتهريب لدولة إفريقية!

كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في تغريدة عبر “تويتر”:

“عمليتان جديدتان لقوى الأمن الداخلي أسفرتا في الأولى عن ضبط ١٦٠،٠٠٠ حبة كبتاغون داخل ماكينة في البقاع كانت معدة للنقل من لبنان الى إحدى الدول الافريقية، وفي الثانية عن ضبط ٨٠٠،٠٠٠ حبة كبتاغون و٢٠٨ كلغ من مادة حشيشة الكيف داخل أكياس من النايلون في شاحنة لنقل البضائع في كوشا – عكار.

وتم في العملية الأولى توقيف السوري ن. ز. الذي اعترف بما نسب اليه، أما في الثانية فتم توقيف اللّبناني خ.ف. والسوري م.ب. فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين”.

وقد تم في العملية الاولى توقيف السوري ن. ز. الذي اعترف بما نسب اليه، اما في الثانية فقد تم توقيف اللبناني خ.ف. والسوري م.ب. فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين #تجار_الموت #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/SoroqtIY6S — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) March 6, 2023